Действительно ли Россия вышла к Днепропетровщине: Генштаб ответил

ВСУ. / © скриншот с видео

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Россия распространила фейк о продвижении своих войск к административной границе Донецкой области и якобы наступление на территорию Днепропетровщины. В Генштабе ВСУ эту информацию опровергли.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины и спикер Генерального штаба Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина.

В возведении Минобороны РФ 7 июня появилось заявление о том, что "подразделения 90-й танковой дивизии группировки "Центр" вышли на западную границу так называемой "ДНР" и якобы продолжают наступление на Днепропетровскую область".

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Майор Андрей Ковалев прямо заявил, что сообщение со стороны РФ не соответствует действительности:

"Эта информация не соответствует действительности. Бои продолжаются в Донецкой области. А приведенный текст - российская дезинформация", - подчеркнул спикер Генштаба.

В Силах обороны юга также подтвердили, что ситуация в зоне боевой ответственности 31 отдельной бригады остается напряженной. Враг не оставляет попыток продвинуться, в частности, в направлении Днепропетровской области, однако ВСУ держат оборону.

"Наши бойцы мужественно и профессионально держат свой участок фронта, ломая планы оккупанта. Эта работа не прекращается ни на минуту", - отметили в ведомстве.

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Напомним, россияне продвинулись к границам Днепропетровщины. Врагу остается около 2 километров до региона, а давление в направлении Новопавловки продолжается каждый день.