Действительно ли россияне высадились на правом берегу Херсонщины: ответ аналитиков

ВСУ держат оборону / © Associated Press

Российские войска продолжают ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В ISW отмечают, 25 и 26 октября российские войска атаковали к востоку от Херсона вблизи Антоновского моста.

Так называемый российский «военкор» утверждал, что российские подразделения ВДВ зачищают Карантинный остров (юго-западнее Херсона).

«Кремль пытается ошибочно изобразить российские войска как создавший плацдарм на западном (правом) берегу Херсонской области, что является новым шагом российской когнитивной войны против Украины и ее партнеров», — отмечают эксперты.

Кроме этого, в РФ заявили о якобы захвате россиянами микрорайона Остров в Херсоне. Однако этот район и берег -под контролем украинских защитников, а у врага нет шансов закрепиться на правом берегу Днепра.

Напомним, пропагандисты распространили ложную информацию о том, что оккупанты высадились на правом берегу Херсона.

В 34-й бригаде береговой охраны морской пехоты опровергли сообщение, выложив видео, на котором украинские защитники находятся на территории, которую враг пытался выдавать за захваченную.