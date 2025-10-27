- Дата публикации
Действительно ли россияне высадились на правом берегу Херсонщины: ответ аналитиков
Кремль выдает за действительное создание плацдарма на правобережье Херсона.
Российские войска продолжают ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны.
В ISW отмечают, 25 и 26 октября российские войска атаковали к востоку от Херсона вблизи Антоновского моста.
Так называемый российский «военкор» утверждал, что российские подразделения ВДВ зачищают Карантинный остров (юго-западнее Херсона).
«Кремль пытается ошибочно изобразить российские войска как создавший плацдарм на западном (правом) берегу Херсонской области, что является новым шагом российской когнитивной войны против Украины и ее партнеров», — отмечают эксперты.
Кроме этого, в РФ заявили о якобы захвате россиянами микрорайона Остров в Херсоне. Однако этот район и берег -под контролем украинских защитников, а у врага нет шансов закрепиться на правом берегу Днепра.
Напомним, пропагандисты распространили ложную информацию о том, что оккупанты высадились на правом берегу Херсона.
В 34-й бригаде береговой охраны морской пехоты опровергли сообщение, выложив видео, на котором украинские защитники находятся на территории, которую враг пытался выдавать за захваченную.