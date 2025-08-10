ТСН в социальных сетях

Война
181
1 мин

Правда ли, что российские войска захватили село в Днепропетровской области: комментарий ВСУ

Дачное остается под контролем украинских военных, несмотря на атаки врага.

Наталия Магдык
Украинские защитники подтвердили, что населенный пункт Дачное на Днепропетровщине остается под их контролем, опровергнув информацию о его захвате российскими войсками.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Украины в Telegram.

По данным сил обороны, попытки врага продвинуться в этом направлении успешно останавливаются, при этом оккупанты несут существенные потери в личном составе. Украинские военные продолжают удерживать определенные оборонительные позиции.

В связи с этим официальные источники призывают население доверять только проверенной информации и не распространять неподтвержденные сообщения.

Как отметили в командовании, только совместными усилиями можно приблизить победу.

Напомним, ранее мы писали о том, что Силы обороны Украины освободили населенный пункт Бессаловкав Сумской области от российских оккупантов.

