Правда ли, что российские войска захватили село в Днепропетровской области: комментарий ВСУ

ВСУ

Реклама

Украинские защитники подтвердили, что населенный пункт Дачное на Днепропетровщине остается под их контролем, опровергнув информацию о его захвате российскими войсками.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Украины в Telegram.

По данным сил обороны, попытки врага продвинуться в этом направлении успешно останавливаются, при этом оккупанты несут существенные потери в личном составе. Украинские военные продолжают удерживать определенные оборонительные позиции.

Реклама

В связи с этим официальные источники призывают население доверять только проверенной информации и не распространять неподтвержденные сообщения.

Как отметили в командовании, только совместными усилиями можно приблизить победу.

Напомним, ранее мы писали о том, что Силы обороны Украины освободили населенный пункт Бессаловкав Сумской области от российских оккупантов.