Действительно ли россияне захватили Лозовую: в ВСУ прокомментировали

Силы обороны Украины опровергли информацию о том, что российские войска оккупировали село Лозовая в Харьковской области.

Об этом спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил в телеэфире.

У ОСГВ "Хортица" нет информации о захвате врагом Лозовой в Изюмском районе.

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"По Лозовой. Мне трудно сказать, откуда расходится информация о ее взятии. Информация с мест противоположная. Нет даже информации о каких-то серьезных боестолкновениях там, по крайней мере по состоянию на сейчас", — рассказал Трегубов.

В комментарии "Суспильне Харьков" он сказал, что по последней утренней сводке 7 января, там продолжались бои.

"Ситуация всегда динамична. И мы опираемся на те сводки, которые у нас есть. Я считаю, что они у нас более объективные и более оперативные, чем у неофициальных источников", — добавил спикер ОСГВ "Хортица".

Напомним, о якобы оккупации врагом Лозовой ранее сообщили в DeepState.

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