Действительно ли Сырский часто на передовой: Апостол раскрыл, как генерал управляет боями

Сырский и Апостол

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Командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол рассказал, как работает командная вертикаль в армии и какую роль в ней играет главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Сырский.

В интервью «Телеграфу» Апостол ответил на вопрос, имеет ли он автономию в выполнении боевых задач и действительно ли Сырский напрямую управляет операциями.

«Смотря какими операциями, какого они значения и какого направления: Харьковская или Курская — главком, должен быть уверен, что, имея нужные ресурсы, мы выполняем ту или иную задачу. Могу сделать это по-своему, но предварительно утвердить это решение у него», — объяснил Апостол.

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Он отметил, что Сырский, независимо от формального подчинения, держит контакт с бригадами.

«Он всегда позвонит в ту или иную бригаду для уточнения состояния дел и помощи», — добавил командующий.

При этом Апостол подчеркнул, что главным критерием остается результат, а внутри этого он имеет определенную автономию. По его словам, командование ВСУ открыто для обратной связи.

«Для меня важно, что меня — и как командира бригады, и сейчас как командующего ДШВ — слышат. Например, я заходю в определенный сектор на позиции посыпавшейся бригады. И понимаю, что одного или двух батальонов, которые мы планировали разместить, будет недостаточно. Я могу напрямую сказать главке, что ситуация сложнее, чем мы себе представляли. Надо добавить еще подразделы. И он их добавляет», — рассказал Апостол.

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Такое отлаженное управление позволяет оперативно реагировать на изменения на фронте и повышает эффективность боевых действий.

Напомним, Сырский напомнил о начале Курской наступательной операции, которая стартовала 6 августа 2024 года. Это была первая масштабная наступательная кампания украинских сил на территории Российской Федерации.

По словам генерала, в ответ на подготовку русского наступления на севере Слобожанщины, украинские подразделения совершили контрнаступление, прорвали вражескую оборону и продвинулись глубоко в тыл противника. На пике операции украинские войска контролировали до 1300 квадратных километров Курской области, что позволило существенно нарушить логистику РФ, ослабить давление на другие участки фронта и создать буферную зону для защиты Харькова и Сум.

В течение года ВСУ в секторе Курск уничтожили более 77 тысяч российских военных, среди которых были и около 4 тысяч граждан Северной Кореи. Также были уничтожены или выведены из строя более 7200 единиц вражеской техники, включая бронетехнику, артиллерийские системы, авиацию и средства ПВО.

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Операция имела и важный гуманитарный аспект: в украинский обменный фонд попало 1018 пленных российских военных, что позволило освободить сотни украинских пленников, в том числе находившихся в плену еще с 2022 года.