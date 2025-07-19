Действительно ли Трамп призывает Украину к наступлению: объяснение аналитика

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Распространенная в западных СМИ информация о подготовке украинского контрнаступления, к которому якобы подталкивает военно-политическое руководство Украины президент США Дональд Трамп, выгодна российской пропаганде.

Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в комментарии «24 каналу».

По его словам, такой информационный «вброс» может быть использован государством-агрессором, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию в Украине и сорвать процесс мобилизации.

Реклама

Тимочко подчеркнул, что контрнаступление в условиях дефицита вооружения приводит к дополнительным потерям.

«Я думаю, что этот вброс для того и есть. Чтобы в очередной раз уменьшить у нас мобилизацию, мол, завтра всех погонят на мясные штурмы, потому что этого захотел Трамп. Это очень продуманная российская риторика», — предположил он.

Эксперт отметил, что подготовка к контрнаступлению будет происходить в режиме секретности, как это было с заходом на Курщину или ударом по вражеским силам на Харьковщине.

«Конечно, что контрнаступление будет проводиться, но оно будет проводиться тогда, когда для этого будут силы и средства», — подытожил Тимочко.

Реклама

Напомним, газета Financial Times первой сообщила о том, что в разговоре с президентом Зеленским Дональд Трамп якобы спросил, может ли Украина ударить по Москве и Петербургу, если получит дальнобойное оружие. Впоследствии эту информацию дополнили со ссылкой на анонимный источник, якобы американский лидер также заявил, что Украине нужно перейти в наступление.

Впоследствии сам Дональд Трамп опроверг утверждения, что он призывал наносить удары по Москве.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Трамп спрашивал Зеленского о способности Украины нанести удары по российской территории, но сказала, что вопрос был вырван из контекста.