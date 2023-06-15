Действительно ли у Беларуси появится ядерное оружие: эксперт объяснил, почему Путин боится его передавать

Самопровозглашенный президент Беларуси утверждает, что в Беларуси уже есть от России "бомба, втрое более мощная, чем в Хиросиме".

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал, как вероятно, что Минск получит от России тактическое ядерное оружие.

"Вряд ли Путин передаст Лукашенко ядерное оружие, поскольку он как обезьяна с пушкой — сам не знает, кого и как будет шантажировать. Потому под шантаж может попасть и сам Путин. Поэтому вряд ли Лукашенко получит ядерное оружие. Декларации, информационное сопровождение – да. Какая-то разменная карта для поднятия престижа своих крыс в европейском и американском политикуме это может использоваться. Но передавать ядерное оружие Россия вряд ли кому-нибудь будет, тем более Лукашенко. Потому что тот сразу же развернет ее против России для того, чтобы прикрыть я от российской экспансии. Он сам хочет быть хозяином Беларуси", — подчеркнул Роман Свитан.

Напомним, ранее сообщалось, что Белоруссия начала получать российское тактическое ядерное оружие, о чем заявил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

В то же время, США пока не фиксируют признаков перемещения российского ядерного оружия на территорию Беларуси.

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