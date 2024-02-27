Действительно ли Украина может потерять Харьков: в ВСУ отреагировали на громкое заявление нардепки

В ВСУ отметили, что пока рано говорить о рисках наступления россиян на Харьков, а тем более – о возможной потере города, о чем ранее заявила нардепка Татьянова Устинова.

Об этом начальник прессслужбы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

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Он заверил, что в Купянском направлении установлены мощные фортификационные сооружения.

"О наступлении россиян на Харьков говорить еще очень рано. Враг действительно взимает свои основные резервы вблизи населенного пункта Синьковка, куда перетаскивает подразделения "Шторм-Z", "Шторм-V". Также россияне пытаются давить вблизи Северского. То есть враг пытается давить сразу. из нескольких направлений, пытаясь найти слабую щель в нашей обороне для развития наступления", — рассказал он.

По его словам, сейчас оккупационные войска активно используют авиацию, артиллерию и БПЛА. Каждая третья рота в их батальонах является штурмовой, но Силы обороны ежедневно наносят урон оккупантам.

Напомним, 25 февраля нардепка Татьянова Устинова в комментарии для Deutsche Welle высказала предположение, что Украина "имеет высокие шансы потерять Харьков", если не получит военной помощи.

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