Действительно ли Украина планирует воевать еще 2-3 года: в ОП дали четкий ответ

Сколько будет длиться война в Украине

Недавно издание The Economist опубликовало материал, в котором говорилось, что Украина готовится еще к 2–3 годам войны с РФ. Украинские власти опровергают такие заявления.

Об этом сообщили источники во власти для РБК-Украина и источники в Офисе Президента для ТСН.

Действительно ли Украина готовится еще к 2-3 годам войны

Речь идет о материале The Economist, в котором журналисты сообщили, что Украина якобы готовится воевать с РФ еще в течение 2-3 лет. Как сообщали The Economist, президент Владимир Зеленский якобы поручил планировать действия государства с учетом этого горизонта.

Также в материале говорилось, что ранее обсуждаемый вариант мирного соглашения при посредничестве США, предполагавший отступление от части Донбасса в обмен на гарантии безопасности, больше не рассматривается, поскольку Владимир Путин не согласовал предложение. Журналисты заявили, что США 22 мая заявили о прекращении участия в переговорах.

Ключевым выводом материала, вызвавшего острый резонанс и реакцию Офиса Президента, стало то, что война в Украине будет продолжаться до исчерпания ресурсов одной из сторон.

Источники во власти, в частности в Офисе Президента, назвали этот материал «старым вбросом». Об этом сообщил советник президента Украины Дмитрий Литвин в комментарии журналистам.

«Может быть, людям нужно было что-то использовать как носитель для других месседжей в этом тексте о том, как все, типа, плохо», — добавил Литвин.

Кроме того, Литвин рассказал, что во время встречи президента Украины с фракцией «Слуга народа» Зеленский сообщил, что нужно фокусироваться на полгода — до ноября.

Еще один проинформированный источник опроверг публикацию The Economist для «Интерфакс-Украина»:

«Это неправда», — сказал собеседник.

Когда закончится война в Украине — последние прогнозы

Напомним, во время встречи с народными депутатами президент Владимир Зеленский призвал их активизировать внутреннюю работу по усилению переговорных позиций Украины осенью.

По информации источников и нардепа Ольги Василевской-Смаглюк, главной темой были перспективы завершения «горячей фазы» войны до конца 2026 года, в частности, при условии предоставления гарантий безопасности до ноября.

Глава государства отметил использование текущего преимущества на фронте, чтобы не дать РФ начать новые боевые действия, а также отметил, что депутаты выполнили все требования для открытия переговорных кластеров с ЕС до лета. Кадровые вопросы на встрече не поднимались.

На фоне паузы в продвигаемом США переговорном процессе Украина выступает за новый формат диалога с более активной ролью Европы как модератора мирного трека. Об этом свидетельствуют как заявления главы МИД Андрея Сибиги, так и переговоры Зеленского с лидерами Великобритании, Франции и Германии.

Пока единой позиции в ЕС относительно формата участия нет: Киев настаивает на широком европейском представительстве, тогда как Париж и Берлин видят себя основными участниками. В то же время, готовность представлять Европу выразил президент Финляндии Александр Стубб — эту инициативу в украинском МИД восприняли положительно, однако окончательный формат и кандидатуры еще определяются.

Издание Foreign Affairs прогнозирует, что война в Украине, скорее всего, завершится не полной капитуляцией одной из сторон или быстрым миром, а перемирием по корейскому сценарию — с замораживанием текущей линии фронта и долгосрочным прекращением огня.

Корейский сценарий будет предусматривать не полноценный мир, а фиксацию линий разграничения, создание демилитаризованных зон и длительное сдерживание. Хотя политическое и юридическое противостояние будет длиться десятилетиями.

