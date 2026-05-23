Действительно ли Украина потеряла Покровск: DeepState и ДШВ объяснили ситуацию

Потеряла ли Украина Покровск / © Associated Press

Аналитики DeepState сообщили, что Покровск и Мирноград полностью оккупированы. Однако в 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ, который отвечает за оборону этих городов, опровергли информацию о полной оккупации Покровска.

Об оккупации Покровска и Мирнограда заявил соучредитель DeepState Роман Погорелый в интервью Radio NV.

Оккупация Покровска и Мирнограда: правда ли это

По словам Романа Погорелого, Мирноград и Покровск якобы уже оккупированы россиянами. Он добавил, что в Генштабе этого не признают.

«Вспомнить только тот „штурм“ 425, где мы просто бездарно потеряли людей и технику, потому что была задача залететь в Покровск и удержать какие-то окрестности… Мы его потеряли. Давайте сохраним жизни людей, будем работать как-то по-другому. Почему-то в высшем военном командовании считают, что это неправильно. Надо до последнего держать Покровск, потому что какая-то там информационная война, еще что-то», — заявил Погорелый.

На его слова отреагировали в 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ. Там в комментарии hromadske старший офицер отдела коммуникаций лейтенант Сергей Лефтер сообщил, что оборонная операция Покровска еще продолжается.

«Продолжается оборонная операция Покровска. Силы обороны продолжают удерживать отдельные позиции в северных окрестностях города», — отметил военный.

Один из офицеров 25-й воздушно-десантной бригады также заявил, что ВСУ удерживают некоторые позиции в Покровске.

«Реально позиции есть, реально есть люди. Мы их видим, мы их кормим, мы видим, как они выбегают и забирают свои посылки или где-то отрабатывают по противнику», — рассказал защитник.

Также аналитик сообщил, что российские оккупанты наращивают количество войск в Донецкой области и готовят плацдарм для дальнейшего наступления. По словам Погорелого, россияне могут использовать оккупированные города Украины для наступления на Доброполье, а также для усиления давления на украинскую логистику.

Несмотря на это, ситуация на Покровском направлении остается самой сложной на фронте.

Аналитики ISW фиксируют продолжение российского наступления на Покровском направлении. Однако существенных прорывов нет. Враг сталкивается с большими потерями техники и личного состава. Идет постоянная борьба за позиции, ситуация динамичная.

Также в Институте изучения войны добавили, что ВСУ продолжают локальные продвижения в отдельных частях Покровска.

Война в Украине: последние новости

С начала 2026 года ВСУ освободили 590 километров квадратных украинской территории. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 22 мая.

Кроме того, коллаборант и «глава» оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо подписал «указ» об ограничении движения транспорта по так называемой трассе «Новороссия» (Р-280). Ограничения связаны с тем, что украинские дроны начали наносить удары по этой дороге.

Они не будут касаться грузов военного и специального назначения, лекарств, топлива, техники для восстановления инфраструктуры, а также некоторых продуктов.

Трасса «Новороссия» — это важная российская военно-логистическая автомагистраль протяженностью 500–600 км, которая соединяет Ростов-на-Дону с временно оккупированным Крымом.

Этот маршрут проходит вдоль Азовского моря через временно оккупированные украинские города, в частности, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.

