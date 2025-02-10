Действительно ли Украина скрыла от западных партнеров данные о развертывании украинских войск перед вторжением: генерал Наев ответил

Сергей Наев объяснил, что иностранцам сообщали лишь о том, на чем нет грифа секретности.

Экс-командующий Силами обороны Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, действительно ли Украина скрыла от западных партнеров данные о развертывании украинских войск перед вторжением.

Об этом Наев рассказал в интервью "Украинской правде".

Западные СМИ тогда ссылались на данные своих разведок, говоривших, что украинские войска не готовы, и будет провал. Затем начали говорить, что тогдашний главком Валерий Залужный не давал западным партнерам данные о развертывании войск, потому что это секретные документы.

Генерал Сергей Наев сообщил, насколько это соответствует действительности.

"Украинским законодательством запрещено делиться военными планами с иностранцами любого уровня. Так же и у них – их планы они никогда нам не покажут. О чем-то дискутировать и сообщать о том, на чем нет грифа секретности, конечно, такое общение происходило", – пояснил он.

Ранее Наев заявил, что Россия может вести полномасштабную войну с Украиной еще 8-10 лет при таком мобилизационном ресурсе, который имеет государство-агрессор.

Читайте также: