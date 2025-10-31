ТСН в социальных сетях

Действительно ли Украина теряет Покровск: Зеленский и Малюк дали ответ

Ситуация в Покровске очень сложная, там идут тяжелые бои. Информация об окружении ВСУ не соответствует действительности.

Анастасия Павленко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Сегодня нет окружения ВСУ в Покровске. Наши силы контролируют ситуацию.

Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и глава СБУ Василий Малюк.

«Безусловно, там со всех сторон напряженная ситуация. Командиры — на местах. Они понимают, как можно допустить окружения. Люди важнее войны. Все это понимают. Но вы должны знать, что они (россияне — ред.) не доминируют сегодня там. Их много. Сказать, что они побеждают Украину, это неправда», — заверил президент.

В свою очередь Малюк отметил, что там просто перемалываются очень большие вражеские силы.

«Но их туда отправляют, понимаете. Это и есть разница между нашими странами. У них действует принцип „Ни шагу назад“, как в 43-м году Сталин принял решение. Мы же со своей стороны работаем правильно с учетом всех тех принципов, за которые боремся, всех демократических ценностей», — добавил он.

Напомним, российские войска продолжают активно наступать на Покровск и поставили своей целью окружить Покровскую агломерацию.

Эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей Флеш Бескрестнов заявил, что если Украина не смогла этому противостоять, нужно брать ответственность и принимать непопулярные решения по отводу с этого участка личного состава Вооруженных сил Украины.

Для оцепления Покровской агломерации РФ привлекла около 11 тысяч оккупантов. Глава Кремля Путин дал приказ своим солдатам захватить Покровск до середины ноября.

