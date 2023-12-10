Действительно ли украинцам рассылают повестки через "Дію": прокомментировали в SPRAVDI

Министр цифровизации Федоров не раз подчеркивал, что повестки через этот сервис отправляться не будут.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опроверг распространенную в Интернете информацию, что украинцам рассылают повестки от ТЦК и СП через Действие.

Об этом сообщает SPRAVDI.

Фейки о том, что украинцам через портал государственных услуг "Дія" начали поступать повестки от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, распространили пропагандисты кремля со ссылкой на видеофрагмент с такой повесткой.

"У "Дії" отсутствует функция каких-либо услуг или уведомлений по военному учету, а министр цифровизации Федоров уже отмечал, что повестки через этот сервис посылаться не будут, разобрались фактчекеры VoxCheck", — отмечают в SPRAVDI.

Специалисты объясняют, вероятнее всего, что повестка в видео – это нарисованная картинка, которую вывели на экран мобильного телефона под видом повестки. Примечательно, что "герой" видео не касается экрана пальцами, чтобы фейковая повестка оставалась на весь экран.

"К тому же справа и слева от фейковой повестки заметно края других документов — это значит, что "повестка" должна быть в разделе "Документы", а не в разделе "Сообщения". Фейкари в "уведомлении от ТЦК" указали имя и по- отцу получателя, но не указали его фамилию", — подчеркивают в Центре.

Напомним, в Сети запустили фейковый бот от имени Умерова. Что говорят в Минобороны – читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.