Действительно ли в Украине есть нехватка ракет для Patriot: Игнат прокомментировал статью NYT

В воздушных силах прокомментировали статью The New York Times о том, что Соединенные Штаты скоро не смогут удерживать украинские батареи Patriot с ракетами-перехватчиками. Спикер ведомства Юрий Игнат не скрывает, что есть дефицит зенитных управляемых ракет, впрочем, он призвал относиться к материалам из западных СМИ с "осторожностью".

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил в эфире телемарафона во вторник, 9 января.

"Давайте разберемся, кто предупреждает – источники, которые нашла газета The New York Times. Я очень осторожно отношусь к таким заявлениям и высказываниям. Для чего они делаются и кому это выгодно – тоже вопрос. Не раз уже комментировал эти заявления и публикации от западных СМИ, они появляются уже не в первый раз", — заметил он.

Игнат подчеркнул, что сегодня Украина зависит от поставок западного вооружения. Речь идет не только о зенитных управляемых ракетах.

"У нас появляется все больше западной техники, соответственно, она нуждается как в обслуживании, ремонте, обновлении, пополнении, так и боеприпасах. Даже советские боеприпасы к зенитным управляемым системам мы тоже получаем от стран, имеющих на вооружении такие системы. Происходит нормированное поставки согласно расходов. Если Украина потратила сейчас немалый запас ракет, которые были на эти три атаки. Одна более мощная, затем идет тенденция к меньшему применению средств воздушного нападения, все равно это большой расход, и зенитных управляемых ракет в частности", — добавил он.

По его словам, военные производства в Европе, США и других странах набирают обороты, однако дефицит определенного вооружения есть все равно.

"Поэтому дефицит зенитных управляемых ракет понятно, что есть, никто этого не скрывает. Поэтому и появляются такие опасения в западной прессе. Думаю, западные партнеры хорошо проинформированы о положении дел у нас со средствами противовоздушной обороны", — подытожил он.

Напомним, на днях в NYT вышла статья, что Украина скоро может испытать дефицит ракет для Patriot. Такую информацию корреспонденты обнародовали, ссылаясь на источники в Белом доме и Пентагоне.

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