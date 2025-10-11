ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
90
Время на прочтение
1 мин

Действительно ли войска КНДР помогают россиянам захватывать Сумщину: ответ аналитиков

У экспертов есть данные, что солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Солдаты КНДР

Солдаты КНДР / © Associated Press

Северокорейские войска не помогают армии РФ в боевых действиях Сумской области. Командование не согласовывает отпуска российским военным «до захвата Сум«.

Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

10 октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не добились. Так называемый российский «военкор», связанный с российской Северной группировкой войск, пожаловался, что северокорейские войска не помогают российским войскам в боевых действиях в Сумской области, вместо этого осуществляют операции по разминированию и борьбе с беспилотниками в Курской области.

Также, по его словам, в больницах питание у северокорейских военнослужащих лучше, чем у российских. А солдаты часто должны покупать за свой счет лекарства и продукты питания. Он также утверждал, что российское командование отказывает военным в отпуске, пока российские войска «не захватят город Сумы».

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что на фронте наблюдается увеличение количества северокорейской артиллерии. Глава ГУР подчеркнул, что военное сотрудничество КНДР и России представляет серьезную угрозу для международного сообщества.

Дата публикации
Количество просмотров
90
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie