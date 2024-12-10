Действительно ли войска РФ прорвали границу на Сумщине: все, что известно на этот момент

Никакого прорыва русских войск на территорию Украины у Александрии не было

Российские войска прорвались на Сумщину и захватили территорию приграничья возле села Александрия – такими сообщениями 10 декабря заполнились телеграмм-каналы. Правда ли фейк? Что происходит на самом деле? – рассказала в эксклюзиве TSN.ua Виктория Гнатюк.

10 декабря паблики массово начали заявлять о прорыве в Сумскую область, мол, российские войска смогли захватить около 3,5 км площади. О том, что РФ зашли на территорию Сумской области, сообщал и паблик Дип Стейт, там отмечали, что оккупантам удалось захватить территорию приграничья у села Александрия Сумской области.

Правда, впоследствии это сообщение исчезло, а пограничники опровергли прорыв РФ границы на Сумщине возле села Александрия. В частности, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко вышел в прямой эфир Киев 24 и заявил, и заявил, что информация не соответствует действительности, мол, не фиксировались ни попытки мероприятия, ни попытки боевых действий на этом отрезке.

Более того, Демченко отметил, что россиянам не выгодно там наступать, ведь местность заболочена. О том, что прорыв россиян в Сумской области — фейк, заявил и начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. Он отметил, что пока никаких данных от военных по изменению ситуации на границе нет, ситуация контролируемая, а сообщения о пересечении границы, которые распространяются в медиа ресурсах – враждебная дезинформация, не соответствующая действительности.

Поэтому, прежде чем распространять информацию — проверяйте, Россия, кроме боевых действий, ведет и активную информационную войну, поэтому доверять стоит официальным источникам.

Напомним, по данным Deep State, враг продвинулся возле Новооленовки, Вознесенки, Плехово, Александрии, Гродовки, Возрождения, Петровки, в Солнцовке, Новотроицком и Шевченко.

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