Действительно ли враг отступает с левобережной Херсонщины: в ВСУ предупредили о ловушке

Заявления противника об отступлении могут быть информационной ловушкой.

Информация об отступлении россиян из некоторых населенных пунктов левобережной Херсонщины не соответствует действительности и может быть ловушкой.

Об этом заявил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин, информирует "Эспрессо".

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"На левом берегу Днепра осуществляется постоянная передислокация войск врага из нескольких населенных пунктов. Однако говорить об их отступлении еще рано. Потому что такие заявления противника об отступлении могут быть информационной ловушкой, чтобы заставить ВСУ действовать по их правилам", – объяснил Ерин.

Он подчеркнул, что россияне – коварный враг, поэтому пытается ввести украинские силы в заблуждение.

"Поэтому только после конкретной оценки ситуации и действий противника будем решать действительно ли россияне отступают из ряда населенных пунктов на левом берегу Днепра. Ведь есть определенные признаки того, что россияне пытаются ввести нас в заблуждение", – сказал представитель Сил обороны Таврического направления.

Что известно об отводе войск из оккупантов в Херсонской области

Ранее в Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты распространяют информацию о своих якобы планах уже до конца этого года покинуть Каховку. По информации Генштаба, россияне осуществляют передислокацию отдельных подразделений и отводят часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области в район Нижних Сирогозов.

Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что этот отвод может быть ловушкой.

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