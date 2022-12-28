Действительно ли враг переходит к стратегии обороны: военный эксперт объяснил актуальные действия Кремля

Москва меняет шаги, однако говорить об оборонных позициях врага рано.

Кремль меняет оперативные шаги, однако его тактика – та же. Стратегическая цель российской власти остается неизменной – уничтожение государства и физическое уничтожение украинской нации – каждого носителя украинского языка. Поэтому говорить об оборонной стратегии нельзя.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Противник все равно продолжает собирать войска, пытается накопить силы и средства для того, чтобы уничтожить нас с вами. Я бы говорил об оперативном изменении шагов Кремля. Он делает все возможное, чтобы стабилизировать линию фронта, не допустить дальнейшего продвижения наших войск на восток и на юг, любым способом выиграть любое время для того, чтобы накопить силы и средства. Они это уже делают", – отметил Сергей Грабский.

По его словам, выиграв время, враг снова перейдет в наступление. Это подтверждает, что стратегия Кремля никоим образом не изменилась.

В то же время, россияне понимают, что Украина пока значительно сильнее, чем была 24 февраля 2022 года. Однако общий нарратив Кремля остается неизменным: уничтожение украинского государства.

Между тем, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что Москва продолжает прилагать усилия, чтобы затянуть Украину на переговоры на своих условиях.

В Австрии выразили сомнение, что в войне, России против Украины, "будет когда-то победитель". Она считает, что переговоры рано или поздно состоятся.

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