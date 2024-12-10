Действительно ли враг прорвал границу на Сумщине: заявления ОВА и ГПСУ

Пока никаких данных от военных по изменению ситуации на границе в Сумской области нет.

Российские войска не прорвали границу в Сумской области. Информация о прорыве не соответствует действительности.

Об этом сообщили Сумская ОВА и спикер ГПСУ Андрей Демченко.

В ОВА подчеркнули, что информация о прорыве россиянами границы на Сумщине – это вражеская дезинформация, не соответствующая действительности.

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"Пока никаких данных от военных по изменению ситуации на границе нет, ситуация контролируемая", — отметил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

В администрации призывали доверять только официальным источникам информации и не подвергаться манипуляции врага.

В свою очередь Демченко в эфире телеканала "Киев24" также опроверг прорыв врагом границы возле села Александрия, о чем ранее заявили аналитики DeepState. По словам спикера ГПСУ, на этом отрезке не фиксировались ни попытки захода, ни попытки боевых действий.

"Те позиции, которые удерживают пограничники на том отрезке, они, конечно, не находятся непосредственно по линии границы. Я неоднократно отмечал, что держать наши позиции, создавать огневые позиции, фортификационные укрепления – мы делаем это там, где выгодно держать оборону. Если говорить об этом отрезке, то пограничные подразделения не фиксировали ни попыток захода, ни попыток боевых действий на том отрезке", – рассказал Демченко.

Кроме того, отметил спикер пограничников, россиянам невыгодно там наступать, ведь местность заболоченная:

"Я еще раз отмечу, что местность характеризуется заболочением, поэтому врагу там будет сложно закрепиться, развить свои действия".

Демченко добавил, что на этом направлении, но уже непосредственно на территории России, враг пытается продвинуться в Курской области, чтобы выбить украинские силы с занимаемых позиций.

"Продолжаем держать нашу оборону и конечно, что в случае изменения, будем об этом сообщать", – заверил спикер ГПСУ.

К слову, по данным Deep State, в течение суток враг продвинулся возле Новооленовки, Вознесенки, Плехово, Александрии, Гродовки, Возрождения, Петровки, в Солнцовке, Новотроицком и Шевченко.

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