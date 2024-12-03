Украинские военные не получали никаких приказов держать Курщину до инаугурации Трампа, чтобы "потом ее обменять".

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Андрей Коваленко, опровергая информацию западных СМИ.

По его словам, на Курщине Силы обороны выполняют конкретные боевые задачи, "которые напрямую связаны с общей картиной фронта". И от этих задач, в частности, зависит обстановка на нескольких других направлениях фронта.

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"Нет смысла отдельно рассказывать, что подобные приказы в принципе не могут звучать в армии", – подытожил руководитель ЦПИ.

Ранее издание BBC опубликовало статью, что Вооруженные силы Украины якобы получили приказ держать территорию Курской области РФ до тех пор, пока к власти в США официально не придет новоизбранный президент Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января 2025 года.

Президент Зеленский заявлял, что это армия РФ будет пытаться выбить ВСУ из Курщины до инаугурации Трампа.

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