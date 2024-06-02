Действительно ли ВСУ готовятся к уничтожению Крымского моста – мнение израильского военного обозревателя

Во временно оккупированном Крыму ВСУ на днях уничтожили четыре российских катера, задействованных в охране Керченского моста. Кроме того, была уничтожена паромная переправа в Керчи, которой осуществлялась львиная доля поставок для обеспечения оккупантов на юге Украины.

Израильский военный обозреватель Давид Шарп в интервью OBOZ.UA рассказал, проходит ли подготовка к уничтожению Крымского моста.

"Это не обязательно подготовка к уничтожению Керченского моста. Однако можно сказать, что это тоже намек. Когда речь идет о применении достаточно тяжелых средств поражения, например ракет "Нептун", и когда это происходит в непосредственной близости от Керченского моста, то это, конечно, намек. Когда к тому же есть попадание, это демонстрация того, что ПВО врага не работает или работает лишь частично", - отметил эксперт.

По его словам, уничтоженная паромная переправа в Крыму была альтернативой Керченскому мосту.

"Известно, что по Керченскому мосту, по соображениям безопасности, не ездили грузовики, их переправляли как раз паромной переправой. Да, переправа имеет большое значение, но здесь, конечно, нужно знать нюансы, военные и экономические. Нужно знать конкретно, что возили. С катерами вопрос несколько иной. Это сам по себе вред материальный и медийный. В общем, наносятся удары по важнейшим объектам, прилегающим к Керченскому мосту. Можно говорить, что эти удары самодостаточны с точки зрения их значения", - объяснил израильский эксперт.

Давид Шарп отметил, что ВСУ намекают оккупантам в Крыму, что они в любой момент могут добраться до Керченского моста. Однако решение, бить или не бить – это решение военного и военно-политического характера.

"Оно исходит из разных соображений, а не просто потому, что мост есть и его нужно уничтожить", - резюмировал военный обозреватель.

Напомним, военный эксперт ответил, почему Крымский мост пока не уничтожен.

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