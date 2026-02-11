Действительно ли ВСУ пошли в контрнаступление на границе Днепропетровской и Запорожской областей: эксперт ответил

ВСУ на фронте / © Getty Images

В информационном пространстве появились сообщения о возможных контрнаступательных действиях Вооруженных сил Украины на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Первыми об этом стали заявлять российские оккупанты, вероятно, столкнувшись с трудностями на поле боя.

Ситуацию прояснил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии «24 Каналу».

Что делают ВСУ

По словам эксперта, сейчас в Запорожском направлении продолжаются стабилизационные операции. Это действительно контрнаступательные действия, однако они носят исключительно тактический, а не стратегический характер.

Рассвет отметил, что Силы обороны на этом этапе не обладают достаточными мощностями для начала масштабных стратегических наступательных операций.

«Все понимают почему. У россиян 700-тысячная армия. Практически во всех населенных пунктах на оккупированных территориях есть войска противника», — подчеркнул полковник запаса.

Ранее украинское командование также отмечало, что войска не ведут больших наступательных операций.

Почему важно Покровское

Основные тактические действия разворачиваются в районе населённого пункта Покровское на Днепропетровщине. Главная цель этих маневров — защита логистических путей.

Как объяснил Свитан, это попытка помешать российским войскам выйти на стратегически важную трассу «Донецк — Запорожье». Контроль над этим участком мог позволить врагу наступать на Запорожье с северо-востока и отрезать украинские гарнизоны в Гуляйполе и Орехове.

«Именно поэтому нельзя было пустить россиян в Покровское», — подчеркнул эксперт.

Несмотря на значительные усилия оккупантов добиться успеха в этом направлении, украинские защитники эффективно сдерживают врага и осуществляют контратаки.

Оккупанты теряют «глаза»

Дополнительным преимуществом для украинских сил стала техническая проблема в рядах врага. По словам Свитана, российские подразделения столкнулись с отключением терминалов Starlink, что фактически оставило их без глаз и ушей на передовой.

Утрата спутниковой связи серьезно усложняет координацию действий противника, что дает Украине шанс существенно улучшить свои оборонные позиции на этом участке фронта.

Что говорят в России о контрнаступлении ВСУ

К слову, российские источники ранее распространили заявления о якобы «контрнаступлении» ВСУ вблизи административной границы Днепропетровской и Запорожской областей. В Институте изучения войны (ISW) отметили, что такие сообщения могут являться попыткой РФ опровергнуть собственные предварительные преувеличенные заявления о продвижении в этом районе.

В частности, российские «военкоры» утверждали, что украинские военные якобы проводят наступательные действия вблизи Сосновки, Новоалександровки, Нечаевки и в направлении Терноватого, используя погодные условия и проблемы со спутниковой связью. Также заявлялось о «локальном контрнаступлении» на востоке Запорожской области и вытеснении окупантов с отдельных позиций.

В то же время пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин опроверг эти утверждения. По его словам, украинские подразделения в этом районе выполняют разведывательные и поисковые задания для выявления диверсионных групп, а не проводят контрнаступление. Он также подчеркнул, что линия фронта проходит не менее 10–15 км от Терноватого.

В ISW добавляют, что российские командиры систематически отчитываются о преувеличенных успехах, а заявления о «контрнаступлении» ВСУ могут использоваться для оправдания отсутствия реальных продвижений или отступлений на отдельных участках фронта.

Могут готовить россияне новое наступление

Напомним, также в отчете Института изучения войны (ISW) ранее сообщалось, что Кремль может готовиться к новому этапу боевых действий против Украины, рассматривая вариант одновременных наступательных операций по нескольким направлениям.

По оценкам аналитиков, Россия планирует активизировать действия на юге и востоке Украины в летний период, привлекая стратегические резервы, формирование которых продолжается по меньшей мере в прошлом году. В ISW отмечают, что такие шаги свидетельствуют об отсутствии у Москвы намерений переходить к политическому урегулированию и останавливать войну.

В то же время, эксперты указывают на существенные ограничения российской армии: значительные потери личного состава, трудности с пополнением подразделений и вероятную нехватку ресурсов для реализации масштабных планов.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец предполагал, что новая волна наступления может начаться в конце апреля 2026, а основные усилия противник может сосредоточить на направлениях Славянск-Краматорск или Орехов-Запорожье. В то же время, по данным ISW, российские войска остаются сосредоточенными преимущественно на тактических задачах и не демонстрируют ощутимых оперативных прорывов.