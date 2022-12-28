Действительно ли ВСУ приближают освобождение Кременной: в ВСУ прокомментировали статью известного издания NYT

Деокупация Кременной и Сватового откроет украинским защитникам путь к полному увольнению Луганской области.

В Вооруженных силах прокомментировали статью американского издания New York Times, в которой сообщалось о близком увольнении Кременной в Луганской области. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, как только это будет достигнуто, украинское общество узнает.

Об этом представитель Восточной группировки войск сообщил в эфире совместного телемарарафона в среду, 28 декабря.

"На этом направлении продолжается определенное время идет мощная работа наших подразделений, в том числе десантно-штурмовых. Когда там будет достигнут значительный результат, мы обязательно сообщим об этом общественности", — заявил Череватый.

Также он подтвердил информацию, что командование российской армии переместилось из Кременной в Рубежное.

"После серии поражений, которые они потерпели в Украине, они на всякий случай перемещают свои командные пункты", – добавил Череватый.

Напомним, 28 декабря вышла статья американского издания New York Times о том, что украинские военные приближаются к увольнению Кременной. Авторы материала утверждают, что деоккупация города откроет ВСУ путь к освобождению Северодонецка и Лисичанска.

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