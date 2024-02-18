Действительно ли ВСУ убегали и сдавались в плен в Авдеевке: в ISW оценили заявления пропагандистов

Оккупанты обнародовали заявления якобы о "значительных" украинских потерях, чтобы продемонстрировать масштаб своих успехов.

Американские аналитики опровергают заявления пропагандистов о том, что украинские военные вроде бы убегали или сдавались в плен в Авдеевке.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

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Отмечается, что "российские источники характеризовали украинский уход как неорганизованный и дорогой по потерям и утверждали, что российским войскам удалось оцепить крупные украинские группы в Авдеевке". Однако в ISW не нашло никаких доказательств, подтверждающих эти российские заявления.

Аналитики США приводят заявления российских милблогеров о том, что украинские силы якобы понесли большие потери в Авдеевке из-за "беспорядочного отвода, а Шойгу утверждал, что украинские силы потеряли более 1500 личного состава за минувшие сутки".

В ISW обратили внимание, что кадры, которые российские милблогеры распространили, не согласуются с заявлениями об украинских потерях и пленении украинских военнопленных. Российские милблогеры также опубликовали ограниченные кадры нескольких отступающих под огнем украинских военнослужащих, чтобы подтвердить заявления о том, что вывод якобы был "неорганизованным". Впрочем, как объяснили в Институте изучения войны, эти кадры сами по себе не указывают, что имели место большие хаотические украинские выводы.

В ISW считают, что российские войска обнародовали информацию якобы о значительных украинских потерях, чтобы продемонстрировать масштаб своих успехов.

Напомним, в ВСУ раскрыли детали вывода войск из Авдеевки.

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