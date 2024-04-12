Действительно ли закончились в Украине ракеты для Patriot и Iris-T: что говорят в ВСУ

В Воздушных силах ВСУ отреагировали на информацию о том, действительно ли в Украине закончились ракеты в американские системы Patriot и немецкие — IRIS-T.

Информацию в СМИ прокомментировал представитель Коммандования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Конечно, мы должны понимать прежде всего, что Украина не производит самостоятельно данные системы и боеприпасы к ним. Конечно, нам нужно больше ракет. Мы не можем самостоятельно пополнять запасы. Не можем самостоятельно производить ракеты", — подчеркнул Евлаш.

По его словам, международные партнеры знают о потребностях Украины. Евлаш отмечает, что не стоит поддаваться панике. В качестве примера он сообщил о результативности работы ПВО.

Почти 100 процентов. Вчера также достаточно был хороший результат. две из четырех ракет Х-59. Конечно, "Кинжалы" сбивать довольно сложно. Это необычное оружие. Это не крылатые ракеты, которые удается сбивать даже нашим мобильным огневым группам. Это очень сложная цель", — отметил Евлаш.

Для сбивания аэробалистических ракет "Кинжал" нужно большое количество зенитных ракетных комплексов Patriot. Ведь это, отмечает представитель ПС, "единственное оружие, которое в настоящее время может эффективно противостоять мощным средствам воздушного нападения врага".

Напомним, обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил, что у Украины закончились ракеты для Patriot и Iris-T. В то же время, как отметил обозреватель, на Западе на складах лежат сотни систем ПВО и тысячи ракет.

Читайте также: