Действительно ли Запад не поставлял танки Украине, склоняя Путина к переговорам: ответ политолога

Российский оппозиционный политолог и публицист Андрей Пионтковский прокомментировал, действительно ли Запад не предоставлял Украине танки и самолеты, чтобы склонить Путина к переговорам.

Об этом эксперт рассказал в интервью УНИАН.

По его словам, условие о выходе РФ на границы 23 февраля 2022 г. и переговоры о мирном возвращении Крыма и ОРДЛО не является общей позицией США, а позиция лишь части Администрации Байдена – сторонников "не поражения" Украины.

Путин же, по информации СМИ, якобы требовал Крым на 15 лет и весь Донбасс.

"Ясно, что Россия все равно проиграет, но точка зрения "непораженцев", как я их называю, до последнего времени была такова — нужна мягкая капитуляция", — отметил Пионтковский.

Эксперт напомнил, что есть два официальных документа – два заявления "Большой восьмерки" от 12 октября и от 12 декабря.

"Там подписи и Байдена, и Шольца, и остальных, и четко написанные условия – там нет никаких разговоров о границах на 23 февраля 2022-го. Более того, эта позиция была и устно озвучена во время совместной пресс-конференции Байдена и Макрона в Белом доме 30 ноября. Позиция, что единственное условие для достижения мира – полный уход Путина со всех оккупированных территорий. Пока он это не выполнит, с РФ не будут разговаривать. Как только он будет готов на эти условия, переговоры возобновятся", – сказал политолог.

Пионтковский отметил, что эту же позицию на днях в Сенате подтвердила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она сказала, что Штаты готовы вести переговоры с Путиным, когда он согласится на полный выход из всей оккупированной территории.

Также читайте Шольц заявил о намерении в дальнейшем проводить прямые переговоры с Путиным

"Итак, официальная позиция и США, и НАТО, и всего западного мира – полный отход российских войск. Да, были промежуточные варианты. Помните, 16 июня в Киев приезжали Макрон, Драги и Шольц? В их предложениях даже 23 февраля не было, было – прекращение огня на линии столкновения сторон и затем двусторонние переговоры о спорных территориях. Нет уже никаких спорных территорий. Позиция Украины всегда оставалась жесткой, и украинская дипломатия уже навязала эту позицию Западу", – подытожил эксперт.

Ранее Андрей Пионтковский заявил, что Путин впервые за свои 23 года пребывания у власти допустил два крупнейших аппаратных поражения.

Напомним, российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что Путин не согласится на обсуждение с Западом условий своей капитуляции.

Читайте также: