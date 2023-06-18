Действительно оккупанты на юге готовятся к бегству: эксперт назвал главную проблему врага

По мнению Коваленко, действия окупантов на юге Украины свидетельствуют не о подготовке к обороне, а о подготовке к бегству.

У российских окупантов на юге Украины – острая нехватка личного состава для того, чтобы обеспечить полноценную оборону по всей линии фронта. Поэтому они усиливают лишь некоторые локации.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем Telegram.

"Если посмотреть, какой именно ресурс, откуда и куда они перемещали последние 2 недели, возникает очень интересное явление, а именно – параллелограмм российских окупантов", – отметил Коваленко.

По его словам, в основном концентрация сил и средств у оккупационных войск проходит в пределах 2-й и 3-й линии обороны Запорожской области.

"...Эта вся масса упирается в административную границу временно оккупированного полуострова Крым. Даже с левобережной Херсонщины они стягивают подразделения, для усиления именно этого параллелограмма", – объясняет эксперт.

Коваленко задается вопросом, что будет с ослабленными зонами, которые остаются вне этого параллелограмма.

По его мнению, действия окупантов свидетельствуют не о подготовке к обороне, а о подготовке к бегству.

"Несмотря на концентрацию сил и средств, эта вся пифагорщина предназначена не столько для обороны до последней капли крови, сколько для максимально безопасного, неспешного, планомерного, но бегства. И возводимые сейчас линии обороны на Крыму тому прямое доказательство.

Сводящиеся в Крыму линии обороны российский контингент, находящийся на полуострове, никак не сможет держать. Но, с другой стороны, если они получат приток сил и средств, только по личному составу до 100 тыс., то вся эта оборонная архитектура приобретает хоть какой-то смысл", – рассуждает эксперт.

Коваленко предполагает, что командование окупантов давно осознало, что Юг им не удержать. Они постараются дольше имитировать отчаянную "героическую" оборону.

"Параллелограмм" окупантов от Коваленко / Фото: Александр Коваленко

Ранее Александр Коваленко рассказал, почему ВСУ в Запорожье на прорыв основной линии обороны россиян направили БМП M2 Bradley. Также он объяснил, зачем россияне притащили на фронт вертолеты Ка-52.

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