"Действия окружения Путина указывают на это": эксперт дал прогноз развития войны на 2023 год

Действия путинского окружения свидетельствуют, что война в Украине, начавшаяся кремлевским диктатором при поддержке своего населения, будет долгой.

Об этом сказал профессор Кшиштоф Женгота из Института политических наук Варминско-Мазурского университета в Ольштыне, пишет WP.

"Действия окружения Путина указывают на то, что война будет долгой, а потенциальные большие потери принимаются. Россия все еще может позволить себе вести войну с точки зрения человеческих ресурсов. В свою очередь Украина заявляет о своем желании вернуть себе все оккупированные территории, в частности Крым и Донбасс ...Это патовая ситуация, которая может длиться годами", — говорит собеседник.

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Кроме того, он указал на то, что демографический кризис в России усугубляется. И после колоссальных потерь, понесенных путинской армией в Украине, руководство РФ ищет способы, как вернуть сбежавших из РФ, чтобы бросить на фронт еще больше "пушечного мяса".

"Исходный план захвата Киева двухсоттысячной армией провалился. Российские власти осознают, что война на уничтожение Украины будет продолжительной и с большими потерями ей потребуется гораздо больше людей. Они всеми способами будут пытаться уговорить беженцев (россиян, как убежали от мобилизации) вернуться. Именно поэтому в России есть идеи заблокировать удаленную работу из-за границы. Также говорится, что Турция не легализует пребывание россиян в своей стране дольше полугода", — добавляет он.

В свою очередь, вице-министр иностранных дел Павел Яблонский предупреждал, если сейчас не остановить Россию, напавшую полномасштабно на Украину, есть 100% гарантия, что войн будет больше.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить удаленную работу для сбежавших за границу, в частности, и после объявления мобилизации.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что армия страны-террориста России в 2023 году может сменить тактику действий на поле боя.

Как пишет Newsweek, Путин заканчивает 2022 год позорными потерями и провалами.

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