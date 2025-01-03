Действия работников ТЦК вредят боевым подразделениям: боец пожаловался на качество мобилизованных

Военный предложил санкцию для работников ТЦК, которые "гонят план в ущерб здравому смыслу и качеству".

Младший лейтенант Сергей Огородник раскритиковал работу сотрудников ТЦК и СП, заявив, что она дорого обходится бюджету и вредит боевым подразделениям. Военный пожаловался на качество мобилизованных.

Об этом Огородник написал на своей Facebook-странице.

В своем сообщении младший лейтенант обратился к условному работнику ТЦК с призывом объяснить, почему он привозит на отбор в воинские части мобилизованных, которые, очевидно, станут проблемой и не будут воевать.

"Объясни мне, какого х..я ты привозишь на отбор в части явный неликвид, который со старта – "300" и геморрой для части, который ни дня воевать не будет, но прокрутится в системе ВСУ, получит форму, зарплату, и тупо в лучшем случае... спишется на законных основаниях, о которых ты, мразь, должен расспросить сразу и не допускать мобилизации такого фрукта", – говорится в сообщении Огородника.

Он отметил, что таких примеров много, и привел некоторые из них:

на отбор в часть привезли наркомана, который официально получает заместительную терапию, имеет на руках соответствующие документы, и у него уже начинается ломка;

привезли парня, у которого на руках пакет документов на инвалидность матери, по уходу за которой он "спишется" быстрее, чем пройдет БЗВП;

привезли мужчину, у которого трое несовершеннолетних детей. Он уже подал рапорт и "спишется", получив полный комплект зимней формы, при этом на него уже было потрачено время, продовольствие и денежное обеспечение;

привезли парня с психическим расстройством, что заметно невооруженным глазом. "Как он прошел вашу ВВК?" – возмущается военный;

привезли мужчину с гепатитом, у которого желтое лицо, что тоже видно невооруженным глазом опытному врачу;

привезли из Одессы мужчину после сердечных приступов, едва стоящего на ногах. Огородник отметил, что один такой мужчина едва не умер во время БЗВП, потерял сознание, лежит в больнице и "больше похож на заключенного Освенцима, чем на воина".

"И таких примеров море. Я уже не говорю о бомжах со следами алкогольной деградации на лице", – добавил младший лейтенант.

Боец отметил, что соглашается с тезисом о том, что воевать будут все, вместе с тем акцентировал, что воевать должны те, кто физически сможет хотя бы носить бронежилет и умственно может работать в военном коллективе. А работники ТЦК, по словам Огородника, почему-то не привозят успешных здоровых бизнесменов и руководителей фирм с лидерскими качествами, спортивных молодых людей "титушкиной" внешности, которых можно поставить в строй.

Так что военный предложил ввести санкцию для работников ТЦК, которые "гонят план в ущерб здравому смыслу и качеству".

"У меня предложение оценивать работу ТЦК не по количеству наловленных, а по качеству, а также по количеству неликвида и людей, которые со старта готовы к списанию из рядов ВСУ на законных основаниях, возникших до момента такой "мобилизации". И сразу предлагаю санкцию для таких работников ТЦК, которые "гонят план" в ущерб здравому смыслу и качеству: 10 покатанных впустую неликвидов и ты их заменяешь собой в любой боевой части в должности не выше ГСВ в течение года", – написал Огородник.

Он предположил, что, возможно, тогда прекратится поток "списантов" до первого выстрела и качество мобилизации немного повысится.

Младший лейтенант добавил, что пока мобилизация в исполнении ТЦК работает примерно, как "буханка" из опубликованного фото. Эта машина после "прилета" доехала из Тернов в Краматорск своим ходом, последние 10 км прыгала и навеки остановилась в кустах.

"Спасибо за внимание, "дорогой" работник ТЦК. Ты действительно очень дорогой бюджету своими действиями в ущерб боевым подразделениям. Не будь, как "буханка", — резюмировал военный.

Сообщение Сергея Огородника

К слову, ранее общественный активист и военнослужащий Евгений Карась заявил, что если не будет ТЦК и принудительной мобилизации, то на фронте просто станет очень мало "хороших мальчиков". Они погибнут или будут ранены, или уйдут в СОЧ.

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