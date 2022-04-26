"Действия РФ на украинских АЭС угрожают человечеству": Зеленский высказался по поводу 36-летия трагедии в Чернобыле

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу 36-летия трагедии на Чернобыльской АЭС.
Он подчеркнул, что не весь мир осознал угрозу от "мирного атома".
Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.
“Сегодня трагедии на ЧАЭС – 36 лет. Она унесла жизни десятков тысяч людей и заставила мир осознать угрозы от небрежного обращения с "мирным атомом". Жаль, что не все осознали. И сейчас действия РФ на украинских АЭС угрожают человечеству новой катастрофой”, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, что оккупанты частично блокируют Харьков и идут в наступление на Барвенково.
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