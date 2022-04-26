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"Действия РФ на украинских АЭС угрожают человечеству": Зеленский высказался по поводу 36-летия трагедии в Чернобыле

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"Действия РФ на украинских АЭС угрожают человечеству": Зеленский высказался по поводу 36-летия трагедии в Чернобыле

Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу 36-летия трагедии на Чернобыльской АЭС.

Он подчеркнул, что не весь мир осознал угрозу от "мирного атома".

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

“Сегодня трагедии на ЧАЭС – 36 лет. Она унесла жизни десятков тысяч людей и заставила мир осознать угрозы от небрежного обращения с "мирным атомом". Жаль, что не все осознали. И сейчас действия РФ на украинских АЭС угрожают человечеству новой катастрофой”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что оккупанты частично блокируют Харьков и идут в наступление на Барвенково.

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