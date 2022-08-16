Действия россиян на ЗАЭС невозможно предусмотреть, угроза безопасности остается — "Энергоатом"

На утро 16 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Периодические обстрелы Запорожской АЭС российскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

Об этом сообщает прессслужба "Энергоатома".

5 августа в результате атаки российских военных на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита – и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен. При обстреле серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединен вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность.

6 августа из-за обстрела захватчиками ЗАЭС повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС.

11 августа оккупанты обстреляли пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции.

13 августа повреждения также получило открытое распределительное устройство 750 кВ (ВРП-750).

"Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений. ЗАЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается ", — говорится в сообщении.

Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд энергосистемы Украины.

Напомним, украинские парламентарии обратились в ООН, ЕС, Европейский Совет из-за ядерного терроризма РФ на ЗАЭС.

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