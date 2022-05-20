"Действия российской армии нуждаются в справедливом ответе": Зеленский — о трех пунктах завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для обеспечения безопасности Украины от России должны быть выполнены три пункта.

Первым пунктом станет освобождение всех украинских территорий от оккупантов.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 20 мая.

"Все это и многое другое, что российская армия сделала за время с 24 февраля и с 2014 года, требует справедливого ответа. Во-первых, это особождение. Мы должны биться, пока не очистим нашу землю от оккупантов и пока не гарантируем Украине безопасность", – отметил он.

Не менее важными пунктами станут наказание всех причастных к военным преступлениям в Украине, а также выплата Россией репараций.

"Во-вторых, это привлечение к ответственности всех российских военных преступников. И в украинских судах, и в международном трибунале, и прямо на поле боя, пока война продолжается. Но, в-третьих, мы работаем и над тем, чтобы Россия так или иначе иначе компенсировала все, что она уничтожила в Украине. Каждый сожжен дом. Каждую разрушенную школу, разрушенную больницу. Каждый подорван дом культуры и объект инфраструктуры. Каждое уничтожено предприятие. Каждый остановленный бизнес, каждая потерянная гривна – людьми, предприятиями, общинами и государством", – отметил Зеленский.

Россия почувствует вес каждой ракеты, выпущенной по Украине - обращение Зеленского за 20 мая

Напомним, что российские войска в течение 20 мая обстреляли более 30 населённых пунктов в Донецкой и Луганской областях. В результате погибли по меньшей мере четверо гражданских, еще пятеро – получили ранения.