Действия ВСУ на Покровском направлении позволяют выиграть время перед следующей волной атак – военкор

На Покровском направлении действия украинских войск позволяют выиграть время перед следующей волной российских атак, которая может произойти уже в ближайшее время.

Об этом заявил военный корреспондент Богдан Мирошников.

Журналист сообщил о дополнительном успехе украинских контратак на Покровском направлении. В то же время он акцентировал, что контратаки – это улучшение тактического положения и восстановление ранее утраченных позиций. До контрнаступательных действий очень далеко.

"В одном из н.п. наши воины поймали оккупантов на том, что те не закрепились. Конечно, до этого наши бойцы не давали закрепиться. В итоге, враг был выбит из того н.п. Примерно то же самое сейчас пытаются сделать Силы Обороны в двух других н.п." – говорится в сообщении Мирошникова.

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Он обратил внимание, что российские захватчики за последнюю неделю сфокусировали свои усилия на остатках Кураховского направления. Там – пик вражеских наступательных действий.

По словам военкора, на Покровском направлении действия Сил обороны Украины позволяют выиграть время перед следующей волной вражеских атак.

"Скорее всего, она уже вскоре, потому что враг активно перегруппирует подразделения для усиления атак", – предупредил журналист.

Напомним, аналитики проекта DeepState сообщили, что ВСУ возобновили позиции в Песчаном Донецкой области, расположенном неподалеку от Покровска.