Действовал под прикрытием волонтерского фонда: СБУ разоблачила в Днепре российского агента

Служба безопасности Украины задержала в Днепре агента российской разведки, действовавшего под прикрытием волонтерского фонда.

Об этом СБУ сообщает в Telegram.

По данным следствия, после задержания своих подельников в январе 2023 года он "залег ко дну", однако недавно перешел на резервный канал общения с российской спецслужбой и продолжил выполнение враждебных задач.

"Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности он использовал свой статус соучредителя местной общественной организации, занимавшейся волонтерством. Действуя "под прикрытием", российский агент пытался установить места базирования штабов Сил обороны, которые дислоцируются на территории региона", — рассказали в СБУ.

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Кроме того, задержанный передавал агрессору информацию об ориентировочном количестве и видах военной техники, которую переправляли по железной дороге на передовую.

"Для сбора разведданных он наблюдал за перемещением эшелонов ВСУ из офиса общественной организации, который находился вблизи железнодорожной развязки. Кроме того, фигурант "втемную" использовал своих знакомых, у которых под вымышленными предлогами расспрашивал информацию о украинских защитниках", — добавили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон с поличным с представителем российской игры.

По ходатайству СБУ, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

СБУ задержала в Днепре агента российской разведки

СБУ задержала в Днепре агента российской разведки

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