"Действовать на опережение": Арестович дал прогноз о наступлении 200-тысячной российской группировки

Советник Офиса президента рассказал, есть ли план действий в случае нового нападения на Киев.

Одна военная операция ВСУ может изменить планы командования русской армии. Так советник Офиса президента прокомментировал угрозу наступления 200-тысячной группировки российских мобилизованных.

Об этом он говорил 15 декабря в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

"Мы играем в двустороннюю игру, часто мы играем с инициативой, опережением, поэтому никто их не будет ждать: ни в Киеве, ни в других городах. Действовать мы будем на опережение — раньше, чем они успеют понять, потому что, как говорил Сунь- цзы, самый высокий уровень полководца — расстроить планы противника", — отметил Арестович.

Добавим, что главнокомандующий ВСУ предупредил: россияне готовят около 200 тыс новых солдат и точно пойдут в наступление, возможно, повторно пойти на Киев.

Ранее в Генштабе ВСУ предупредили, что Беларусь готовится к войне против Украины.

Читайте также: