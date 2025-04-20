Действует ли на фронте "Пасхальное перемирие": Зеленский о ситуации на передовой

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский утром, 20 апреля, рассказал, выполняется ли на фронте объявленное диктатором Путиным так называемое пасхальное перемирие.

Об этом глава государства написал в Telegram.

Президент заслушал доклад главкома ВСУ Сырского по фронту по состоянию на 6:00.

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Отмечается, что по состоянию на 6 утра по разным направлениям передовой произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений.

В ОТУ «Старобельск» зафиксировано одно боевое столкновение,

в ОТУ «Донецк» — три боевых столкновения на Покровском направлении и Новопавловском направлении,

на Запорожском направлении – одно в районе Степного.

Зафиксированы десятки применений FPV врагом.

На Курщине были россиские артиллерийские удары и применение дронов.

Зеленский заверил, что наши воины повсюду «отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах». Украина будет действовать и дальше зеркально, подчеркнул он.

В период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотников.

«В целом по утрам Пасхи можем утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине. Россия должна полностью соблюдать условия тишины. Украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе. Будем действовать в соответствии с реальной ситуацией», — подытожил президент Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что на Курщину и Белгородщину пасхальные заявления российского диктатора Владимира Путина не распространились.