"Действует нерационально": министр обороны Британии оценил риск применения Путиным ядерного оружия

Хотя использование ядерного оружия является частью российской военной доктрины, это будет неприемлемо для союзников Москвы из Индии и Китая.
Очень маловероятно применение ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на конференции консерваторов в узком кругу, пишет Evening Standard.
"Путин получил очень четкое представление на встречах с руководством Индии и Китая, что приемлемо и неприемлемо", — отметил Воллес.
По его словам, применение РФ ядерного оружия в Украине очень маловероятно. Однако Путин бездействует рационально, предупредил британский министр.
Ранее бывший директор ЦРУ и генерал армии в отставке Дэвид Петреус заявил, что США и их союзники уничтожат российские войска и технику на территории Украины, а также утопят Черноморский флот, если Путин применит ядерное оружие в Украине.
По его мнению, такого удара от США и союзников будет достаточно и не придется наносить ядерный удар.
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин анонсировал проведение псевдореферендумов на захваченных территориях. В то же время он угрожал применить ядерное оружие для "защиты".
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