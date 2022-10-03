"Действует нерационально": министр обороны Британии оценил риск применения Путиным ядерного оружия

Хотя использование ядерного оружия является частью российской военной доктрины, это будет неприемлемо для союзников Москвы из Индии и Китая.

Очень маловероятно применение ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на конференции консерваторов в узком кругу, пишет Evening Standard.

"Путин получил очень четкое представление на встречах с руководством Индии и Китая, что приемлемо и неприемлемо", — отметил Воллес.

По его словам, применение РФ ядерного оружия в Украине очень маловероятно. Однако Путин бездействует рационально, предупредил британский министр.

Ранее бывший директор ЦРУ и генерал армии в отставке Дэвид Петреус заявил, что США и их союзники уничтожат российские войска и технику на территории Украины, а также утопят Черноморский флот, если Путин применит ядерное оружие в Украине.

По его мнению, такого удара от США и союзников будет достаточно и не придется наносить ядерный удар.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин анонсировал проведение псевдореферендумов на захваченных территориях. В то же время он угрожал применить ядерное оружие для "защиты".

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