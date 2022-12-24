Действуют по "бучанскому сценарию: оккупанты распространяют ложь об "обстреле Херсона ВСУ" — СНБО опровергает

Российские оккупанты утром 24 декабря обстреляли центра Херсона – в результате атаки по меньшей мере 8 человек погибли, 58 – ранены, из них 18 – в тяжелом состоянии. Почти сразу после обстрела пропаганда Кремля заявила, что на месте происшествия якобы были обнаружены поражающие элементы ракеты GMLRS американских РСЗО HIMARS, находящихся на вооружении у украинских военных.

Однако Центр противодействия дезинформации при СНБО подчеркивает, что такая информация не соответствует действительности.

Так, по данным ОП, обстрел Херсона был произведен из РСЗО "Град". Относительно направления обстрела – он был с временно оккупированных территорий Херсона, контроль за которыми осуществляют российские войска.

В ЦПД подчеркнули, что Россия в очередной раз совершила теракт, в совершении которого хочет обвинить Украину, для того чтобы снизить уровень поддержки нашего государства цивилизованным миром.

"После совершения наиболее резонансных преступлений российские пропагандисты пытаются действовать по "бучанскому сценарию" – когда вина за совершенное сразу же переводится на украинских военных, несмотря даже на очевидные признаки именно российских террористических действий", — объясняет ЦПД.

Обстрел Херсона 24 декабря

В субботу 24 декабря, примерно в 11:00, российские войска обстреляли центр Херсона. Оккупанты атаковали гражданские объекты: рынок, торговый центр, жилые дома, админздания. Глава ОВА Ярослав Янушевич подчеркнул, что это был "целенаправленный удар" россиян. В мэрии Херсона добавили, что обстрел, предварительно, велся из "Градов".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ужасное преступление оккупантов, которые в канун большого праздника массированно обстреляли Херсон. Дипломат призвал западных партнеров к активной и продолжительной поддержке государства для победы.

Читайте также: