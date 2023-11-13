Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Действуют по Донецкому сценарию": мэр Мелитополя о том, как россияне проводят мобилизацию

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
28
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Действуют по Донецкому сценарию": мэр Мелитополя о том, как россияне проводят мобилизацию

Мобилизация в России / Фото: Getty Images

На оккупированных РФ территориях продолжается скрытая мобилизация.

Русские на оккупированных территориях продолжают ставить на " военный учет " мужчин в Запорожской области. Это происходит в рамках скрытой мобилизации.

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров.

По его словам, на оккупированных территориях происходит фактически нескрываемая мобилизация. оккупанты создают так называемый "донецкий сценарий":

  • Шаг первый. Принудительная паспортизация;
  • Шаг второй. Выдача повесток в военкомат якобы только для "постановки на военный учет". Федоров объяснил, что начали в деревнях, теперь перешли на города;
  • Шаг третий. В любой момент призвать на фронт.

В то же время в оккупированном Старобельске в Луганской области россияне проводят мобилизацию местных жителей в армию страны-агрессорки.

Идет мобилизация и в самой России. Кроме повесток, россияне получают также угрозы от военкоматов.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
28
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация