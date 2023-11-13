"Действуют по Донецкому сценарию": мэр Мелитополя о том, как россияне проводят мобилизацию

Русские на оккупированных территориях продолжают ставить на " военный учет " мужчин в Запорожской области. Это происходит в рамках скрытой мобилизации.

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров.

По его словам, на оккупированных территориях происходит фактически нескрываемая мобилизация. оккупанты создают так называемый "донецкий сценарий":

Шаг первый. Принудительная паспортизация;

Шаг второй. Выдача повесток в военкомат якобы только для "постановки на военный учет". Федоров объяснил, что начали в деревнях, теперь перешли на города;

Шаг третий. В любой момент призвать на фронт.

В то же время в оккупированном Старобельске в Луганской области россияне проводят мобилизацию местных жителей в армию страны-агрессорки.

Идет мобилизация и в самой России. Кроме повесток, россияне получают также угрозы от военкоматов.

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