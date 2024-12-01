Это происходит на фоне того, что Россия захватывает новые территории, Украина пытается компенсировать потери и пополнить свои ряды на передовой.

В Украине наблюдается значительный рост числа дезертиров среди солдат, что превышает показатели за предыдущие два года.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Financial Times.

В материале говорится, что в конце октября сотни солдат 123-й бригады ТРО покинули часть в Угледаре, после чего протестовали в Николаевской области, требуя больше оружия и учебы. Офицеры заявили, что прибыли с минимальным вооружением, а обещанные 150 танков заменили только 20, из-за чего не могли выполнять задание.

Согласно информации, обнародованной в издании, с января по октябрь 2024 года в Украине прокуроры возбудили 60 000 дел против солдат за самовольное оставление своих частей, что почти вдвое больше, чем за 2022 и 2023 годы вместе. Одной из причин такого роста является тяжелая ситуация на фронте, в том числе стремительное наступление российских войск, что позволило РФ захватить больше территорий, чем когда-либо с 2022 года.

Также речь идет о том, что некоторые дезертиры 123 бригады терробороны уже вернулись на фронт, но часть солдат все еще скрывается. Кроме того, некоторые военные находят способы бежать за границу, в частности через тренировочные лагеря. По словам сотрудника польской службы безопасности, около 12 украинцев ежемесячно сбегают с военных сборов.

Сообщается, что одной из основных проблем является то, что многочисленные дезертиры испытывают большую физическую и психологическую истощенность из-за отсутствия ротаций в подразделениях, а также нежелания защищать разрушенные и ненужные территории, как, например, Угледар. Выступившие в интервью военные рассказывают об истощении и психологических проблемах, отмечая, что они не готовы к продолжению борьбы, хотя и не хотят, чтобы Украина сдалась.

Напомним, издание Politico писало, что Киев должен пересмотреть свою позицию по условиям окончания войны, чтобы наладить отношения с Дональдом Трампом. Назначение Трампом Кита Келлога спецпредставителем по "войне и миру" успокоило Украину, поскольку Келлог поддерживает соглашение с гарантиями безопасности для Украины.

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