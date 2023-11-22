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Дежавю: оккупанты вывозят ценные вещи и документацию с левого берега Херсонщины — облсовет

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Дежавю: оккупанты вывозят ценные вещи и документацию с левого берега Херсонщины — облсовет

Российские захватчики / Фото: Associated Press

Оккупанты на левобережье сейчас находятся в "взрывоопасной фазе", сообщили в облсовете.

На левом берегу Херсонской области оккупанты и коллаборанты вывозят ценные вещи и документацию через приближение боевых действий.

Об этом "Радио Свобода" рассказал председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко.

"Ценные вещи, вывезти пытаются документацию, которую они там заводили во время оккупации. Где-то была команда на ротацию, где-то была команда на выезд и коллаборантов — тех, кто поддерживал оккупационные власти. Поэтому, знаете, ситуация там так возбуждена, она находится в такой взрывоопасной фазе", – сказал он.

Он добавил, что гуманитарная ситуация в оккупированных ситуациях сложна. Кроме того, оккупанты пытаются уничтожать населенные пункты, чтобы обвинить в этом украинских военных.

"К сожалению, действительно сегодня мы знаем, что все населенные пункты, оказавшиеся в зоне активных боевых действий, они просто врагом разрушаются, уничтожаются, дома сносятся под основу", — сказал председатель облсовета.

Напомним, по данным ISW, у оккупантов истерика из-за успешных операций ВСУ на левом берегу Херсонщины.

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Дата публикации
Просмотры
1352
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