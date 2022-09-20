Дежурит вдоль крымского побережья: с ослаблением шторма увеличилась корабельная группировка врага

С ослаблением шторма корабельная группировка врага увеличилась до 10 единиц, продолжающих укрываться вдоль крымского побережья.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг» в сообщении в Facebook.
На боевом дежурстве — три надводных ракетоносителя 24-х "Калибров" и 3 больших десантных корабля.
«Наше сознание и вдумчивость – лучшее оружие против фейков и враждебной пропаганды, ответственное отношение к сигналам воздушной тревоги – способ обезопасить себя и близких. Соблюдение режима информационной тишины – совместная работа на благо военной операции по деоккупации населенных пунктов и людей, которые этого ждут. Доверие силам обороны – это вера в нашу Победу!
Все будет Украина, если мы вместе и едины», – говорится в сообщении.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 208-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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