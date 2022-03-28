DHL продолжает работать в России, несмотря на заявления о прекращении бизнеса

DHL продолжает работать в России, несмотря на заявления о прекращении бизнеса

Более того, зайти на это объявление из Украины или даже иностранного ip нельзя – выдает 403 ошибку.

Недавно почтовая компания DHL заявила, что останавливает свой бизнес в России, соответствующее заявление появилось на сайте компании.

Однако теперь на российском сайте DHL пишут, что вся деятельность возобновлена, сообщает соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет.

«Более того, зайти на это объявление из Украины или даже иностранного ip нельзя – выдает 403 ошибку. Веб-страница показывается только для российских IP-адресов (я зашел через VPN)», – добавляет Дубилет.

Напомним, что летних швейцарских часов в Москве больше нет.

Федеральная служба безопасности России конфисковала в Москве часы Audemars Piguet на миллионы долларов, чтобы отомстить Швейцарии за присоединение к санкциям из-за войны против Украины.

Ранее стало известно, что Турция ждет российских олигархов путинского режима, находящихся под санкциями.

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