Диакон УПЦ МП и психотерапевт шпионили для ФСБ за защитниками Харькова (фото)

В Харькове правоохранители обнаружили врача-психотерапевта и диакона УПЦ МП, которые шпионили в пользу ФСБ, передавая врагу важную информацию о местах дислокации украинских защитников.

Об этом сообщила СБУ и Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, врач-психотерапевт из одного из харьковских медучреждений, который имел антиукраинские взгляды, несколько лет назад был завербован представителем российской спецслужбы и начал действовать в интересах государства-агрессора.

Вражеский агент имел задачу собирать информацию о местах дислокации украинских военных, технике, маршрутах передвижения и личных данных защитников. Для этого врач, работавший с военнослужащими ВСУ во время реабилитации, выспрашивал у них необходимую информацию.

Предатели / Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Предатели

Предатели / Фото: СБУ

Медработник привлек к своей деятельности близкого товарища — диакона Харьковской епархии УПЦ МП, который также скрыто собирал информацию об защитниках Украины среди прихожан и передавал эти данные врачу. Психотерапевт готовил отчет собранной информации и посылал его непосредственному куратору из России.

Врач оправдывал российскую агрессию, выражая пренебрежение к украинцам и призывая к "освобождению" территорий Украины. Это подтверждено выводом экспертизы. Вражеских агентов задержали по местам жительства, изъяв доказательства их противоправной деятельности. Подозреваемых арестовали без права внесения залога по ходатайству обвинения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Житомирской области разоблачили клирика УПЦ (МП), который оправдывал войну РФ против Украины.

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