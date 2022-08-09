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"Диалог на стратегическом уровне и сотрудничество на оперативном звене": Залужный пообщался с генералом Каволи

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"Диалог на стратегическом уровне и сотрудничество на оперативном звене": Залужный пообщался с генералом Каволи

Валерий Залужный/Facebook

Валерий Залужный и Кристофер Каволи обсуждали дальнейшее сотрудничество между ВСУ и Командованием Вооруженных Сил США в Европе.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный пообщался по телефону с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Залужный и Каволи обсуждали дальнейшее сотрудничество между ВСУ и Командованием ВС США в Европе.

Об этом главнокомандующий ВСУ сообщил в Facebook.

"Взаимное доверие, постоянный диалог на стратегическом уровне и эффективное сотрудничество на оперативном звене способствуют тому, что сотрудничество между Вооруженными силами Украины и Командованием Вооруженных сил США в Европе является системным и результативным, а процесс предоставления военной помощи Украине — непрерывным", — написал Залужный.

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Напомним, американский дипломат, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что война в Украине будет продолжаться и весной, и летом 2023 года.

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