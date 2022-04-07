"Диалог с РФ не имеет никакого смысла": Дуда считает действия россиян в Киевской области геноцидом украинцев

Президент Польши убежден, что цель вторжения РФ – "уничтожить украинскую нацию".
Президент Польши Анджей Дуда считает, что действия российских оккупантов в Буче, Бородянке, Ирпене и других городах Киевщины можно расценивать как геноцид.
Об этом Дуда сказал в интервью каналу CNN.
На вопрос журналиста, согласен ли президент Польши с оценкой своего украинского коллеги Владимира Зеленского, что действия России в Буче являются геноцидом, Дуда ответил: "с этим трудно не согласиться" после ужасных изображений, показывающих убийства мирного населения.
Президент Польши убежден, что цель вторжения РФ – "уничтожить украинскую нацию"
По словам Дуды, продолжать диалог с Россией бессмысленно, поэтому Евросоюзу необходимо поставить перед Путиным "очень жесткие условия" и ввести более жесткие санкции. В первую очередь, ввести эмбарго на продажу Россией нефти и газа.
"Мы видели, как в 2014 году Россия напала на Украину. До этого был конфликт с Грузией. Эти атаки были неспровоцированными, и мы постоянно слышим то же самое: "Давайте поддерживать диалог с Россией". Этот диалог не имеет никакого смысла", — подчеркнул. польский президент.
Ранее Анджей Дуда заявил, что "защитникам Украины, прежде всего, нужны три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие".
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