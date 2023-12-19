Дикий ответил, возможно ли осуществить мобилизационный план Зеленского

По словам военного аналитика, если страна будет способна набрать полмиллиона человек за зиму, то в таком случае можно полностью переломить ситуацию на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о плане мобилизации 19 декабря на итоговой пресс-конференции с журналистами. Его стратегию прокомментировал бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий. По его словам, президент озвучил минимальное количество военнослужащих для пополнения ВСУ.

Об этом шла речь во время комментария военного аналитика Евгения Дикого в эфире телемарафона.

"Я бы сказал, что эта цифра 500 тысяч пополнения ВСУ – это действительно озвучена минимальная потребность. Далее возникает вопрос пропускной способности нашей мобилизационной системы, сколько мы способны пропустить одновременно. Я думаю, что эта способность пока меньше, чем указанная цифра", – пояснил Дикий.

По его словам, возникают и материальные проблемы с обеспечением, а также с сосредоточением.

"Не забываем, что сосредотачивать многое в одном месте мы просто не можем себе позволять. То есть нам придется мобилизовывать плюс полмиллиона людей, при этом не концентрируя их где-то много в одном месте... Я бы сказал, что если мы способны набрать эти полмиллиона людей за зиму весной, то в таком случае мы можем переломить полностью ситуацию на фронте", — добавил Дикий.

По его словам, подготовка новомобилизованного к уровню военного длится минимум 3-4 месяца, в идеале – 6 месяцев.

"Нам нужно искать где-то среднее между этими цифрами. Я все же считаю, что эти полмиллиона фактически одноразовой мобилизации не за месяц, а за зиму, например, это абсолютно реальная задача", – добавил он.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, главком и генштаб обратились по поводу защиты Украины и потенциальных контрнаступательных действий, по поводу дефицита.

"И их взгляд был, они предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек ", – сказал президент.