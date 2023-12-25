Дикий рассказал, когда и сколько тысяч РФ бросит в Украину новых мобилизованных

Росийская армия имеет возможности раз в полгода пополняться по 200-250 тысяч.

Россия за одну "скрытую" мобилизационную волну могут набрать 200-250 тысяч человек. Мобилизированные в сентябре россияне уже могут появиться в Украине в феврале-марте.

Об этом рассказал бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий в эфире телемарафона в воскресенье, 25 декабря.

"Мобилизационный резерв у врага есть. Но надо четко понимать – когда в них дают цифры 7-8-10 миллионов общего мобрезерва, это совершенно не то же, что они могут этих людей бросить в бой, мобилизовать и взорвать в Украину. Это совсем не да", — заметил он.

Военный подчеркнул, что у России есть четкие ограничения, сколько они способны набирать за одну мобилизационную волну.

"По нормальному, без коллапса системы, где-то 200-250 тысяч человек за одну мобилизационную волну. На "обработку" от раздачи повесток до появления этих людей на фронте проходит от 4 месяцев до полугода. Насколько мы знаем, в сентябре у них был приказ набрать очередных 200 тысяч. Следовательно, в районе февраля-марта мы можем ожидать, что у них появится пополнение на фронте. Пока они в процессе набора", — сообщил он.

Дикий считает, что у российской армии есть возможности раз в полгода пополняться по 200-250 тысяч.

Напомним, экс-командир роты батальона "Айдар" рассказал об упорных боях за Авдеевку. По его словам, битвы за Авдеевку подобны битвам за Бахмут, когда россияне засыпали город телами своих солдат.

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