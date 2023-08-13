Дикий спрогнозировал, когда ВСУ удастся прорвать вторую линию обороны россиян

Дикий отмечает, что не следует ожидать скорый прорыв.
На направлениях Роботиного, Старомайорского и Орехового ВСУ преодолели первую линию обороны и фактически уже дошли до этой второй линии.
Об этом рассказал бывший командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV.
По его словам, третья линия – самая глубокая.
"Это в определенной степени линия жизнеобеспечения для первых двух. Ее отдельно держать вряд ли будет реально. А вот первые две, они рассчитаны именно на то, чтобы долго и настойчиво отражать наши штурмы. Первая линия, это были сплошные минные поля. Вот именно сотни квадратных километров заминированной территории", — рассказал Евгений Дикий в эфире Radio NV.
Он продолжает, что за минными полями расположена "пунктирная линия так называемых опорников" — опорных пунктов, стоящих на господствующих высотках, откуда можно вести обстрелы.
"Вторую линию обороны нельзя было сделать как одно большое минное поле, потому что тогда оккупанты сами не смогли бы передвигаться между первой и второй линиями", — говорится в сообщении.
Дикий отмечает, что не стоит ожидать, что здесь будет скорый прорыв
"Но если исходить не из надежды на чудо, то на разбор первой линии у нас ушло около двух месяцев. Есть основания полагать, что вторая линия будет даваться примерно в таком же темпе", — спрогнозировал он.
Напомним, экскомандир "Айдара" объяснил, что определяет темп контрнаступления ВСУ.
Читайте также: