Дикий спрогнозировал, когда ВСУ удастся прорвать вторую линию обороны россиян

На направлениях Роботиного, Старомайорского и Орехового ВСУ преодолели первую линию обороны и фактически уже дошли до этой второй линии.

Об этом рассказал бывший командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV.

По его словам, третья линия – самая глубокая.

"Это в определенной степени линия жизнеобеспечения для первых двух. Ее отдельно держать вряд ли будет реально. А вот первые две, они рассчитаны именно на то, чтобы долго и настойчиво отражать наши штурмы. Первая линия, это были сплошные минные поля. Вот именно сотни квадратных километров заминированной территории", — рассказал Евгений Дикий в эфире Radio NV.

Он продолжает, что за минными полями расположена "пунктирная линия так называемых опорников" — опорных пунктов, стоящих на господствующих высотках, откуда можно вести обстрелы.

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"Вторую линию обороны нельзя было сделать как одно большое минное поле, потому что тогда оккупанты сами не смогли бы передвигаться между первой и второй линиями", — говорится в сообщении.

Дикий отмечает, что не стоит ожидать, что здесь будет скорый прорыв

"Но если исходить не из надежды на чудо, то на разбор первой линии у нас ушло около двух месяцев. Есть основания полагать, что вторая линия будет даваться примерно в таком же темпе", — спрогнозировал он.

Напомним, экскомандир "Айдара" объяснил, что определяет темп контрнаступления ВСУ.

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