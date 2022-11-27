Диктатор Путин хочет использовать зиму как оружие, но ему не удастся — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский президент-диктатор Владимир Путин хочет использовать зиму как оружие, бомбя энергообъекты, чтобы поставить Украину на колени. Впрочем, ему не удастся задуманное.

Об этом сообщает издание Welt.

Отмечается, что в Альянсе понимают, что Кремль реагирует на поражение в войне жестоко. Впрочем, зима не поможет путинской армии

"С наступлением зимы Москва начала бомбить энергоснабжение Украины, чтобы поставить страну на колени. Путин пытается использовать зиму как оружие. Но это ему не удастся", — заявил Столтенберг.

Генсек также высоко оценил предварительные поставки оружия Германией. Столтенберг выразил надежду на то, что немецкие системы ПВО помогут защитить дома, школы и больницы от российских ракет. Он подчеркнул, что всем партнерам необходимо увеличивать поддержку Украины.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что бомбовый террор России против гражданской инфраструктуры Украины должен прекратиться и Москва должна завершить войну. Глава правительства также сказал, что Германия и Франция стоят на стороне Украины и постоянно работают над дальнейшей ее поддержкой.

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